Tunceli'de 1994'te okul lojmanında şehit edilen öğretmenler anıldı

Anma programına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçenin Darıkent beldesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.