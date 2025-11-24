Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de doğaseverler, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından verilen eğitimler sayesinde birçok konuda bilgilenerek profesyonel dağcılığa adım atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:11
        Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de doğaseverler, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından verilen eğitimler sayesinde birçok konuda bilgilenerek profesyonel dağcılığa adım atıyor.

        Sarp dağlarla çevrili kentte, doğa sevgisi ve spor bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

        Kentte faaliyet yürüten Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü de gezi etkinliklerinin yanı sıra bazı dönemlerde TDF ile ortaklaşa dağcılık eğitimleri düzenliyor.

        Eğitimlere başvuran doğaseverler, gerekli işlemlerin ardından Munzur ile Pülümür vadilerinin sarp yamaçlarında antrenörlerden teorik ve uygulamalı dersler alıyor.

        Zorlu parkurlarda ter döken doğaseverler, rota bulma, meteoroloji, kaya tırmanışı, malzeme bilgisi, çadır kurma, ip deneyimi, düğümler, tırmanış teknikleri, yürüyüş bilgisi tekniği, dağlık alanlarda iniş çıkış ve acil durum müdahale uygulamaları gibi konularda donanım kazanıyor.

        Bu sayede bilgi, teknik ve cesaret sahibi olan doğaseverler, Tunceli başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki dağlara profesyonel ve güvenli şekilde tırmanış yapabiliyor.

        - "Doğada bilinçli olmak, bilerek faaliyetlerde bulunmak çok önemli"

        Antrenör Şahap Eryılmaz, AA muhabirine, Tunceli'de yaz temel dağcılık eğitiminin ikincisini tamamladıklarını söyledi.

        Doğaseverlerin eğitimlere karşı çok ilgili olduğunu ifade eden Eryılmaz, şöyle konuştu:

        "Tunceli'nin coğrafyası çok güzel ve dağcılık, doğa yürüyüşleri, kampçılık için çok uygun. Onun dışında ülkemizde de değerlendirilebilecek turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerden bir tanesi. Hepimiz doğayı seviyoruz ama doğada bilinçli olmak, bilerek faaliyetlerde bulunmak çok önemli. Bu yüzden de eğitimleri çok önemsiyoruz. Bir antrenör olarak baktığım zaman bölgenin zenginliğinin yeterince değerlendirilmediğini ve bunun da en büyük eksiğinin eğitimli sporcumuzun azlığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yerli ya da yabancı ziyaretçilerimize kılavuzluk yapacak, yol gösterecek, bilgilendirecek, alanları tanıtacak ve bu bölgeyi koruyacak personele ihtiyacımız var. Bu açığı da ancak eğitimli sporcularla giderebiliriz."

        Eryılmaz, kursiyerlerin eğitimler sayesinde bazı korkularını yendiğini belirterek, "Her tür koşulda çadırda geceleme ve barınabilmeyi öğrendikleri için avantaj elde ediyorlar. Tabii Munzur Dağları'nın dışında Ağrı, Cilo Sat Buzul Gölleri, Hakkari, Kaçkarlar, Aladağlar, Erciyes ve Hasan Dağı gibi dağlarımızın hepsine yaz koşullarında tırmanış bilgilerini kazandıkları için rahatlıkla tırmanabilirler." dedi.

        Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan da Tunceli'nin dağlarıyla çok güzel bir şehir olduğuna dikkati çekti.

        Belirli aralıklarla dağlara tırmanışlar yaptıklarını anlatan Doğan, "Koskoca Munzur Dağları'mız var ama maalesef tanıtımı konusunda çok geride kaldık. Biz de dağcılık sporlarını daha da ilerletmek için eğitimleri vermeye çalıştık. İnsanlar bu eğitimleri görerek dağları sevmeye, doğa yürüyüşlerine katılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

        - "Doğru bildiğimiz yanlışları öğrenmiş olduk"

        Eğitime katılanlardan Taylan Kıllı da Tunceli'de doğa faaliyetlerinin turizme büyük katkı sağladığını vurguladı.

        TDF'nin eğitimleriyle profesyonelliğe adım attıklarından bahseden Kıllı, "Burada kaya tırmanışı, doğada yürüyüş taktikleri, arama kurtarmada kullanabileceğimiz malzemeler, doğru beslenme, çadır kurulumu ve sırt çantasının dizilişi gibi konularda eğitimler aldık. Böylece doğru bildiğimiz yanlışları öğrenmiş olduk." diye konuştu.

        Çiğdem Baloğlu da 2 yıldır Tunceli'de yaşadığını ve kentin doğasına hayran kaldığını aktardı.

        Şehirde gezilmesi gereken birçok yerin olduğunu işaret eden Baloğlu, şunları kaydetti:

        "Bazı zamanlarda Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği gezi organizasyonlarına katılıyorum. Doğa sporlarında daha bilinçli hale gelmek için de TDF'nin dağcılık eğitimine katıldım. Dağ tırmanışları konusunda teorik ve uygulamalı dersler gördük. Eğitimler benim için çok faydalı oldu."

