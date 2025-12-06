Habertürk
        Tunceli'de kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesi Vali Aygöl'ün girişimiyle iptal edildi

        Tunceli Valiliği, Hozat ve Pertek ilçelerindeki bazı bölgelerde kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesinin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün girişimiyle iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:25 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:25
        Tunceli'de kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesi Vali Aygöl'ün girişimiyle iptal edildi
        Tunceli Valiliği, Hozat ve Pertek ilçelerindeki bazı bölgelerde kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesinin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl’ün girişimiyle iptal edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli’de vatandaşların doğa hassasiyetinin dikkate alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda kentteki bazı projeler için karar alındığı bilgisine yer verilen açıklama, şunlar kaydedildi:

        "Tunceli’de Hozat Karabakır köyü ile Pertek’in Dorutay, Ardıç köyleri ve Orcan bölgesinde toplam 2 bin 200 dönümlük alanda kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesi, Valimiz Şefik Aygöl’ün ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmeler sonucunda iptal edildi. Valimiz Şefik Aygöl, bu önemli ve müjdeli gelişmeyi Ağuçan (Seyit Mençek) Cemevi ve Kültür Merkezi ziyaretinde hemşehrilerimizle paylaşarak, Tunceli’nin doğasına ve vatandaşlarımızın taleplerine verilen önemi bir kez daha vurguladı. Alınan karar yöremizin doğal dokusunu, yaşam alanlarımızı ve gelecek kuşaklara bırakacağımız emaneti koruma yönündeki kararlı duruşun güçlü bir göstergesi oldu."

        Açıklamada, Tunceli için korumaya, üretmeye ve çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

