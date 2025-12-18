Tunceli'de dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Tunceli'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasında, sahte gönül ilişkisi kurmak suretiyle mağdurların güvenini kazanarak dolandırıcılık yapan İ.G. ile kocası S.G'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerin soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar neticesinde İ.G'nin kendisini kamu personeli ve farklı isimlerle tanıttığı, evli ve çocuklu olduğunu gizleyip çeşitli senaryolarla mağdurları kandırdığı belirlendi. Aralarında kamu personelinin de bulunduğu 6 mağdurdan para alan İ.G'nin, bu paraları kocası S.G'nin hesabına aktardığı, S.G'nin ise hesabına gelen paraları kripto para piyasası üzerinden aklayarak kendisine ait farklı hesaplara yönlendirdiği ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda MASAK tarafından şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon lira işlem hacmi oluştuğu tespit edildi."

Zanlı İ.G. ve S.G'nin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirilen açıklamada, "Şüphelilere ait 2 evde yapılan aramada 8 cep telefonu, laptop, tablet ve 4 SIM kart ele geçirildi. Dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.G. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.G. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı.