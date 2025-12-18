Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 22:27 Güncelleme: 18.12.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasında, sahte gönül ilişkisi kurmak suretiyle mağdurların güvenini kazanarak dolandırıcılık yapan İ.G. ile kocası S.G'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Ekiplerin soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çalışmalar neticesinde İ.G'nin kendisini kamu personeli ve farklı isimlerle tanıttığı, evli ve çocuklu olduğunu gizleyip çeşitli senaryolarla mağdurları kandırdığı belirlendi. Aralarında kamu personelinin de bulunduğu 6 mağdurdan para alan İ.G'nin, bu paraları kocası S.G'nin hesabına aktardığı, S.G'nin ise hesabına gelen paraları kripto para piyasası üzerinden aklayarak kendisine ait farklı hesaplara yönlendirdiği ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda MASAK tarafından şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon lira işlem hacmi oluştuğu tespit edildi."

        Zanlı İ.G. ve S.G'nin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirilen açıklamada, "Şüphelilere ait 2 evde yapılan aramada 8 cep telefonu, laptop, tablet ve 4 SIM kart ele geçirildi. Dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.G. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.G. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        İntihar eden uzman çavuşla duygusal yakınlık kurup dolandırdığı tespit edil...
        İntihar eden uzman çavuşla duygusal yakınlık kurup dolandırdığı tespit edil...
        Tunceli'de karlı dağlara yapılan tırmanışlar kış turizmine canlılık katıyor
        Tunceli'de karlı dağlara yapılan tırmanışlar kış turizmine canlılık katıyor
        Atık ahşaplar sanata dönüşüyor Tuncelili gençler zararlı alışkanlıklardan f...
        Atık ahşaplar sanata dönüşüyor Tuncelili gençler zararlı alışkanlıklardan f...
        Türk Malları Haftası'nda yerli üretim bilinci ön plana çıktı
        Türk Malları Haftası'nda yerli üretim bilinci ön plana çıktı
        Çemişgezek'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
        Çemişgezek'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
        Tunceli'de Yerli Malı Haftası'na yürekten dokunuş: Sınıf adeta kültür ocağı...
        Tunceli'de Yerli Malı Haftası'na yürekten dokunuş: Sınıf adeta kültür ocağı...