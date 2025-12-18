Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de karlı dağlara yapılan tırmanışlar kış turizmine canlılık katıyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağların zirvelerine yapılan tırmanışlar kentin kış turizmini canlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:12
        
        

        Dört mevsim farklı güzellikler sunan kent, dağcılık faaliyetleri ve doğa sporlarıyla dikkati çekiyor.

        Kentte geçen günlerde etkili olan kar yağışıyla Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerindeki bazı dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde bir araya gelen dağcılar da bu durumu fırsat bilerek kış tırmanışlarına başladı.

        Haftanın belirli günlerinde etkinlikler düzenleyen dağcılar, son olarak rotalarını Pülümür'deki Hel Dağları'nın karla kaplı doruklarına çevirdi.

        Araçlarıyla Karagöz köyüne gelen dağcılar, gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra kar kalınlığının 1 metre olduğu patikalarda yürüdü.

        Yaklaşık 15 kilometre yol kat eden dağcılar, hedefledikleri 3 bin 142 metre yüksekliğe çıkıp manzara fotoğrafları çekti.

        Bölgede şubat sonuna kadar devam eden tırmanışlar turizmin canlanması açısından büyük önem taşıyor.

        - "Zirvede eşsiz manzaralarla karşılaştık"

        Dağcılardan Adnan Dönmez, AA muhabirine, Tunceli denilince akla el değmemiş bir doğanın geldiğini söyledi.

        Yılın her döneminde zirve tırmanışları yaptıklarını belirten Dönmez, "Son rotamızda Hel Dağları vardı. Bazen önde öncü olarak yürüdüm ve kar tabakası kalın olduğu için beni hayli zorladı ama bu dağların güzelliği zorluklarından kaynaklanıyor. Çok aşırı zevk aldım. Ara sıra artçı olarak geriye geçtim ve grup olarak tırmanışımızı başarıyla gerçekleştirdik. Zirvede eşsiz manzaralarla karşılaştık." dedi.

        Asya Kılıç da Hel Dağları'nın zorlu parkurunu tamamlamanın kendisine mutluluk verdiğini anlattı.

        Fırsat buldukça gezi turlarına katıldığını dile getiren Kılıç, "Çengel boynuzlu dağ keçileriyle karşılaşmak, gökyüzünün maviliğine çok yakın olmak ve sislerle kaplı dağları görmek çok büyüleyiciydi. Dağ tırmanışı yaptıktan sonra sağlık ve biyoloji üzerine çok farklı şekilde salınan hormonlar var ve bunlar da bizi neşeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

        - "Yer yer 1 metreyi bulan karlar vardı"

        Riyat Salman da Tunceli'nin her mevsim doğasıyla ilgi çektiğini ve gezip görmeye doyamadığını vurguladı.

        Mardin'den gelerek tırmanışa katıldığını anlatan Salman, şunları kaydetti:

        "Genellikle Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlendiği etkinliklere katılıyoruz. Dağ tırmanışları konusunda ekipteki herkes tecrübeli ve rehberlerimiz çok iyi. Zaten bizi buraya çeken şey de samimiyet ile dağların ve doğanın güzelliğidir. Yer yer 1 metreyi bulan karlar vardı ve yokuş patikalardan geçtik. Zorluklara rağmen her şey çok güzeldi ve zirvemizi yaptık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

