Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Aygöl, vatandaşlarla iftar yaptı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar yaptı.



Valilik tarafından Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Aygöl, vatandaşlarla bir araya geldi.



Aygöl, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.



Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun ramazanın manevi ruhuyla yeniden güç bulduğunu ifade eden Aygöl, "Bugün mübarek ramazan ayının ilk iftarında aynı sofrada, aynı duada, aynı gönülde buluşmanın huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün burada kurulan bu gönül sofrası farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzün insanı merkeze alan anlayışımızın ve kadim dayanışma ruhumuzun en güzel yansımalarından biridir." diye konuştu.



Program, okunan duanın ardından sona erdi.

