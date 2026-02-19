Canlı
        Tunceli Haberleri

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Aygöl, vatandaşlarla iftar yaptı

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar yaptı.

        Giriş: 19.02.2026 - 21:59 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:59
        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Aygöl, vatandaşlarla iftar yaptı
        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar yaptı.

        Valilik tarafından Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Aygöl, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Aygöl, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun ramazanın manevi ruhuyla yeniden güç bulduğunu ifade eden Aygöl, "Bugün mübarek ramazan ayının ilk iftarında aynı sofrada, aynı duada, aynı gönülde buluşmanın huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün burada kurulan bu gönül sofrası farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzün insanı merkeze alan anlayışımızın ve kadim dayanışma ruhumuzun en güzel yansımalarından biridir." diye konuştu.

        Program, okunan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

