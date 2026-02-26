Canlı
        Tunceli Haberleri

        Tunceli'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

        Yağış ile oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

        Açıklamada, ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

