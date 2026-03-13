Canlı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Giriş: 13.03.2026 - 10:49
        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda Ö.T'yi gözaltına aldı.

        Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada 472 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

