Tunceli'de sosyal medyada silah paylaşımı yapan 6 şüpheli yakalandı

Tunceli'de sosyal medya platformlarında silah paylaşımı yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden silah teşhir ederek suçu ve suçluyu övücü, özendirici paylaşımlarda bulunanları yakalamak için çalışma başlattı.



Ekipler, bu kapsamda 8 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 22 fişek ve 24 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

