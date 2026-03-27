Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de sosyal medyada silah paylaşımı yapan 6 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de sosyal medya platformlarında silah paylaşımı yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden silah teşhir ederek suçu ve suçluyu övücü, özendirici paylaşımlarda bulunanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda 8 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 22 fişek ve 24 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

