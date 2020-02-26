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Keçilerini beslemek için her gün 8 kilometre yol gidiyor

DHA


Ferit DEMİR/OVACIK(Tunceli),(DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yem bulmakta güçlük çeken Mahmut Bal (55), keçilerini beslemek için her gün karlı yollarda 8 kilometre yürüyor.
Aşağıtorunoba köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mahmut Bal, yem bulmakta zorlandığı keçileri için her gün 8 kilometre yol gidiyor. Kış aylarının çetin geçtiği bölgede bu yıl keçileri için yeterli yem bulamayan Bal, hayvanlarını alıp evinden 8 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlığa götürerek, meşe yapraklarıyla beslenmelerini sağlıyor. 
50 keçisini beslemek için her gün zorlu yolculuk yaptığını anlatan Bal, "Aslında bu kar kış içinde ben buralara gelip bu zorluğu çekmek istemem. Yem ve saman alma gücüm giderek azaldı. Kış ayları burada zorlu geçiyor bu nedenle 8 kilometre yol yürüyorum keçilerimle birlikte. Meşe ormanına getiriyorum keçileri. En azından burada kar üstünde meşe yapraklarını yiyerek beslensinler. Bu karda kışta soğuk havada hayvanlarımızı biraz da olsun besleyerek bahara çıkarsak iyi" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Ferit DEMİR
2020-02-26 15:33:07

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