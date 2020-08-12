Tunceli’deki ‘Eren’lerin hayalleri gerçekleştirildi

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Şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına Tunceli’de ki Eren’lerin hayalleri gerçekleştirildi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül 3. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Bu kapsamda Tunceli'de valilik koordinesinde Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenledi. Müdürlük bünyesinde hizmet alan Eren ismindeki çocukların önce talepleri alındı ardından da hayalleri gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler verildi.

Hediyelerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

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