Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

DHA

Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, cumhuriyetin ilanını basit cümlelerle ifade eden ve eleştirenlere tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümü, Tunceli'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen kutlama etkinlikleri koronavirüs önlemleri altında yapıldı. Vali Mehmet Ali Özkan,  Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.
CUMHURİYETİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, cumhuriyet tarihini basit cümlelerle anlatan ve eleştirenlere tepki gösterdi. Bu duruma üzüldüğün ifade eden Vali Özkan, "Cumhuriyetimizi anlatırken basit kelimeler, kısa cümleler hatta bazılarının değimi ile eleştiriler getiriliyor. Hatta bu eleştireler bazen hakarete kadar gidiyor. Biz biliyoruz ki Cumhuriyetimiz ne lafın ne de sözün ne de bir lütfun eseri ne de bağışın sonucudur. Topyekun verdiğimiz mücadelenin eşsiz bir sonucun kıymetli bir emanetidir. Cumhuriyet gözünden sakındığı evladını düşman yurdu işgal ettiğinde vatanı namusu bilip cepheye gönderirken 'Git Kemal'in ordusuna yazıl ve milletimin bayrağını yere düşürürsen gelme' diyen anaların eseri ve emanetidir. Öyle devşirme cümlelerle, basit kelimelerle tarihi anlatıyorum adı altında söz söyleyenlere fırsat tanımayacağız" dedi.
'CUMHURİYET GARİBAN MEHMET ÖZKAN´I KÖYÜNDEN ALIP SİZE VALİ YAPTI'
Konuşmasında cumhuriyetin önemine de değinen Vali Özkan, şunları söyledi:
"Cumhuriyet hepimizi köyümüzden, tarlamızdan, yolumuzdan alıp getirip ilimize ve ülkemize hizmet etsin diye fırsat verdi. İşte cumhuriyet, Ankara'nın Güdül ilçesi Kavaközü köyünden gariban Mehmet Ali Özkan'ı alıp Tunceli´ye vali yaptı. İşte cumhuriyet Şanlıurfa'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Hakkari'den, Tekirdağ'dan ve Van'dan garibanı alıp bize doktor yapar. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi hepimizin her şeyidir" diye konuştu.
Tören, Vali Özkan'ın konuşmasının ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım
2020-10-29 13:29:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Munzur Nehri'nde su samurları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Munzur Nehri'nde su samurları kameraya yansıdı
Tunceli’den topladığı meşe palamutlarını İskenderun’a götürdü
YEREL HABERLER Tunceli’den topladığı meşe palamutlarını ...
Tunceli’de etkinliklere 15 günlük kısıtlama
YEREL HABERLER Tunceli’de etkinliklere 15 günlük kısıtlama
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasakladı
YEREL HABERLER Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle ...
Özel harekat polisleri, dualarla Suriye´ye uğurlandı
YEREL HABERLER Özel harekat polisleri, dualarla Suriye´ye uğurlandı
Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'de koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'de koronavirüs tespit ...
Sonbaharda Salördek Ormanları'nda renk cümbüşü
YEREL HABERLER Sonbaharda Salördek Ormanları'nda renk cümbüşü
Tunceli’den PÖH’ler dualarla Suriye’ye uğurlandı
YEREL HABERLER Tunceli’den PÖH’ler dualarla Suriye’ye uğurlandı
Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Covid-19'a yakalandı
YEREL HABERLER Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Covid-19'a ...
Tunceli’de okullara spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Tunceli’de okullara spor malzemesi desteği
Tunceli’de sonbahar güzelliği renk cümbüşü sunuyor
YEREL HABERLER Tunceli’de sonbahar güzelliği renk cümbüşü sunuyor
Tunceli Valisi Özkan'dan sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Tunceli Valisi Özkan'dan sosyal mesafe uyarısı
Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Hiçbir eğitim almadı, çizdiği resimlerle dikkat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X