Babasının anısına okula kütüphane yaptırdı

Tunceli'de bir okula hayatını kaybeden babasının anısına kütüphane yaptıran hayırsever örnek bir davranış gösterdi.

Kent merkezinde bulunan Munzur Ortaokulu'na il dışında yaşayan Mali Muşavir Öznur Orak tarafından babası Aşır Orak adına tam donanımlı kütüphane yaptırıldı. Kütüphanenin açılışını Öznür Orak'la birlikte, daha önce öğretmeni olan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci yaptı.

Öğrencisinin yaptığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci "Öznur, benim Mamak'ta çalıştığım zamanlardan bir öğrencim. Kendisi yapmış olduğu yardımlarla birçok insana dokunuyor. Daha önce Mazgirt Darıkent'teki okulumuza da yardım etmişti. Kısıtlı imkanları ile söz konusu yardımları yapıyor olması ise takdire şayan. Gönlü güzel insanlar iyi ki var. Bizler de iyi ki bu insanları yetiştirdik. Sevgili öğrencim Öznur'a eğitim ailesi olarak yaptırmış olduğu bu kütüphaneden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öznur Orak ise, babasının ismini yaşattığı için mutlu olduğunu söyledi.

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