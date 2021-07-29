Tunceli'de teröristlerin toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de sürdürülen 'Eren-7' operasyonunda, teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlere yönelik 'Eren-7' operasyonu kapsamında, Tunceli merkez kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda; teröristlere ait toprağa gömülü M-16 tüfeği, bu silaha ait şarjör, 37 mermi, tabanca şarjörü, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği için devre kartı, 6'lı pil bloku, el feneri ve yaşamsal malzemeleri ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli
2021-07-29 16:27:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.