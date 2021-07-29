Tunceli'de teröristlerin toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

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TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de sürdürülen 'Eren-7' operasyonunda, teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlere yönelik 'Eren-7' operasyonu kapsamında, Tunceli merkez kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda; teröristlere ait toprağa gömülü M-16 tüfeği, bu silaha ait şarjör, 37 mermi, tabanca şarjörü, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği için devre kartı, 6'lı pil bloku, el feneri ve yaşamsal malzemeleri ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli

2021-07-29 16:27:14



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