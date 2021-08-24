Tunceli’de teröristlerin inleri imha edildi

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren7 MunzurMercan operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınağın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 7 adet uyku tulumu 2 adet tüp, 40 metre jiletli tel, 1 adet ısıtıcı, 2 adet su deposu bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 adet çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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