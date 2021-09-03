Tarlaya 'uyuşturucu' operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 553 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 170 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Hozat ilçesindeki bir tarlaya baskın yaptı. Ekiplerce arazide yapılan aramada 1 kilo 170 gram kubar esrar ve 553 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler olay yerinde imha edilirken, tarla sahiplerini yakalamak için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Hozat Serhat Ozan YILDIRIM

2021-09-03 10:47:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.