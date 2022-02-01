Koruma altında bulunan su samurları Munzur Çayı'nda görüntülendi Samurların su ve kar keyfi

Tunceli’de koruma altında bulunan 2 su samuru Munzur Çayı'nda görüntülendi.
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarından 2’si Munzur Çayı'nda yüzme ve kar keyfi yaparken görüntülendi. TunceliOvacık karayolu üzerinde bulunan bir restoranın yakınına kadar gelen ve suda birbirine kur yapan samurlar daha sonra kayalık alanda bulunan karlık alana çıkarak keyif yaptı. Uzun süre karın üzerinde duran samurlar daha sonra Munzur Çayı'na dalarak gözden kayboldu.
Samurların o anları kamerayla anbean kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.