AFAD'dan jandarmaya kurtarma eğitimi

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Tunceli'de AFAD tarafından jandarma ekiplerine yönelik kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı.

Tunceli'de AFAD İl Müdürlüğü tarafından Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline 8 günlük teori ve uygulama eğitimi verilmeye başlandı. AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Ovacık ilçemizde Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline 8 günlük teori ve uygulamadan oluşan hafif arama kurtarma, insani yardım, kurtarma araçları, yangın ve çadır eğitimleri başlamış bulunmaktadır" denildi.

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