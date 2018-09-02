Tunceli
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent merkezi ile kırsal alanlarda yaklaşık 2 yıldır yürütülen terörle mücadele çalışmaları dolayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması sonucu hayata geçirilen projelerle ciddi ilerleme sağlandığını söyledi. Sonel, 14 ayda hayata geçirilen projelerle Tunceli'nin, istihdamda, Türkiye genelinde son sıradayken, 4'üncü sıraya yükseldiğini kaydetti

02.09.2018 - 15:45 | Güncelleme: DHA

Tunceli'de yaklaşık 14 aydır hem valilik hem de belediye başkan vekilliği görevini yürüten Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlıkların tam desteğiyle 62'nin üzerinde proje hayata geçirdiklerini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre; terörle mücadelede yürütülen çalışmalarla kent merkezi ile kırsal alanlarda huzur ve güvenliğin sağlandığını belirten Sonel, yerli- yabancı ziyaretçi sayısının da arttığını vurguladı. Kentin önemli sorunu istihdamla ilgili çalışmalar yürüten Vali Sonel, Tunceli´de 3 tekstil fabrikası kurulmasını ve 4'üncüsünün ise temelinin atılmasını sağladı. Kurulan tekstil fabrikalarıyla 5 ay içinde ihracat yapılmaya başlanırken, tamamlanan çağrı merkezinde de en az 960 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

DAHA ÇOK TURİST GELİYOR

Tunceli, yürütülen istihdam odaklı projelerle 14 ayda Türkiye ortalamasında, 81'inci ve son sıradan 4'üncü sıraya yükseldi. Son 8 ayda Tunceli'ye gelen turist sayısı ise geçen yıllara göre 3 kat arttı. Seyahat acentesinden alınan verilere göre, 2017 yılında, Tunceli'ye gelmek için uçak bileti alanların sayısı 29 bin iken, 2018'in ilk 8 ayında bu sayının 66 bin 500 olduğu görüldü. Bu yoğunlukla birlikte 1 yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, şu an yüzde 95'lere ulaştığı belirtildi. 2017'de kente giren araç sayısı 797 bin iken, 2018'in ilk 8 ayında bu sayı, 1 milyon 300 bini geçti. Su sporları alanında önemli potansiyele sahip Tunceli'de, 2017 yılında 20- 25 botla yaklaşık 200 kişi rafting yaptı. 2018 yılında ise sadece haziran ve ağustos aylarında 1600 kişi rafting yaptı.

'TUNCELİ HUZUR VE TURİZM ŞEHRİ OLARAK ANILMAYA BAŞLANDI'

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yıllardır konuşulan; fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projelerin 1 yıl gibi sürede bitirildiğini vurgulayarak, "Projelerin yanı sıra terörle mücadelede de önemli gelişmeler yaşandı. Terörle mücadeledeki başarılar sonucu vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor. Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildikçe vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem kent hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenler de çoğaldı. Tunceli, artık huzur ve turizm şehri olarak anılmaya başlandı" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.