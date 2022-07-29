Tunceli’de zehirli 'Wagner' görüntülendi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Tunceli’de zehirli Wagner engereği fotoğraflandı! 2020'de ilk kez tespit edilmişti... - Haberler
ABONE OL

Tunceli’de zehirli Wagner kaya engereği fotoğraflandı

Tunceli’de bir vatandaş, zehirli bir tür olan Wagner kaya engereğini fotoğraflandı. Wagner engereği, 2020 yılında yine Tunceli’de görülmüştü

Tunceli’de zehirli Wagner engereği fotoğraflandı! 2020'de ilk kez tespit edilmişti... - Haberler
Tunceli’de zehirli 'Wagner' görüntülendi!
0:00 / 0:00
İHA

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğa gezisine çıkan Hüseyin Deniz Gülmez, kayalık alanda zehirli bir tür olan Wagner kaya engereğini fark etti.

İHA'nın haberine göre cep telefonuyla engereği fotoğraflayan Gülmez, daha sonra bölgeden ayrıldı.

"HAREKETSİZCE YATIYORDU"

İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Gülmez, “Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik” dedi.

2020 YILINDA İLK KEZ TESPİT EDİLMİŞTİ

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez Wagner kaya engereği türü yılan tespit etmişti.

Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkili olan engerek, bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor! "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"
YAŞAM "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"
3 bin 800 yıllık mühür ticari hayata ışık tutuyor
YAŞAM 3 bin 800 yıllık... Üzerine bakın ne işlenmiş!
Tyana Antik Kenti'nde kalkolitik ve neolitik çağa ait izler araştırılıyor
YAŞAM Yer: Niğde... 5 bin yıl öncesine ışık tutuyor!
Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi kazıları başladı
YAŞAM 9 milyon yıllık fosil bulunmuştu... Kazılar başladı
Günlük burç yorumları: 29 Temmuz 2022 Cuma
YAŞAM Günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları: 28 Temmuz 2022 Perşembe
YAŞAM Günlük burç yorumları
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı!
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı!
Cudi Dağı'nda festival ateşi
YAŞAM Cudi Dağı'nda festival ateşi
Bin 500 liraya mal edilen elektrikli bisiklet, 50 kuruşla 45 kilometre yol gidiyor
YAŞAM 50 kuruşa 45 kilometre giden elektrikli bisiklet
Adıyaman'da kaçak kazı yapılan Roma dönemi kaya mezarda 27 iskelet bulundu - Günün Haberleri
YAŞAM Kaya mezarda kaçak kazı! Roma dönemine ait 27 iskelet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.