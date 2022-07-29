Tunceli’de zehirli 'Wagner' görüntülendi! 0:00 / 0:00

İHA

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğa gezisine çıkan Hüseyin Deniz Gülmez, kayalık alanda zehirli bir tür olan Wagner kaya engereğini fark etti.

İHA'nın haberine göre cep telefonuyla engereği fotoğraflayan Gülmez, daha sonra bölgeden ayrıldı.

"HAREKETSİZCE YATIYORDU"

İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Gülmez, “Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik” dedi.

2020 YILINDA İLK KEZ TESPİT EDİLMİŞTİ

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez Wagner kaya engereği türü yılan tespit etmişti.

Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkili olan engerek, bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor.