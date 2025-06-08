Tünel girişinde can pazarı: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'daki kaza, saat 13.00 sıralarında Antalya- Kemer kara yolunun, Büyük Çaltıcak’tan sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada, arkadan gelen iki motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Motosikletler devrilirken, üzerindeki 4 kişi yola savruldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Can pazarının yaşandığı kazada yaralıların yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler motosikletlerden birinde bulunan Mustafa K. (20) ve Aden Nisa B.'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) ise yaralandı.

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Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Trafikte seyreden diğer sürücülerin ifadesine de başvurulduğu öğrenildi.