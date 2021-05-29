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Tunus açıklarında 262 sığınmacı yakalandı

Tunus, ülkenin güney sahilleri açıklarında düzenlenen 2 operasyonda, Avrupa'ya gitmeye çalışan 262 sığınmacı yakalandığını açıkladı.

Tunus açıklarında 262 sığınmacı yakalandı
Akdeniz'de sığınmacı dramı bitmiyor
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AA

Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, deniz kuvvetlerine bağlı birimler ile Ulusal Sahil Güvenlik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Sfaks kenti Sidi Mansur mevkisi açıklarından denize açılan ve aralarında Afrikalı ve Tunusluların da bulunduğu 158 sığınmacı yakalandı.

Yaşları 15 ila 37 arasında değişen ve aralarında 2 bebeğin de bulunduğu sığınmacıların haklarında yasal işlem yapılmak üzere Sfaks kentindeki limana götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, düzenlenen ikinci operasyonda, Libya sahillerinden denize açılan Tunus, Fas, Sudan, Mısır ve Ganalı 104 sığınmacının Sfaks'ın güney sularında yakalandığı belirtildi.

Her yıl binlerce sığınmacı daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Sığınmacıların bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 sığınmacının Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş da bu kapsamda, dün, Akdeniz’deki yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) ile Libya’nın güney sınırlarının korunması konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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