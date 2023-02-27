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Haberler Sağlık Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Tüp Mide Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Tüp mide ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Tüp mide ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Şimdi sizlere son zamanların en çok merak edilen konularından birini aktaracağız. Tüp mide ameliyatlarına olan talebin artmasının yanı sıra çok fazla merak ediliyor. Buna bağlı olarak tüp mide ameliyatları hakkında bilmeniz gerekenleri sizlere aktarıyoruz.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Tüp Mide Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bu yazıyı okuyarak tüp mide ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, aynı zamanda tüp mide ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer sorusunun cevaplarını öğrenin. İşte detaylar!

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Tüp mide ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgi paylaşımı yapmak için öncelikle beslenme kurallarından bahsedeceğiz.

Tüp mide ameliyatlarından sonra uzman bir diyetisyenle devam etmeniz gerekiyor. Çünkü ne yediğiniz ve içtiğiniz son derece önemlidir. İlk 2 ay aşamalı bir şekilde sıvı gıdadan katı gıdaya geçilir. Buna ek olarak;

  • Öncelikle sıvı gıdalar tüketilmeli.
  • B12 gibi vitamin takviyesi yapılmalı ve protein ağırlıklı beslenmelisiniz.
  • Püreler tüketebilirsiniz.
  • Yemekten en az 30 dakika sonra su içmeniz gerekiyor.
  • Günlük mineral takviyesi de almalısınız.
  • Meyvelere ve sebzelere de ağırlık verebilirsiniz.
  • Sıvı gıdalar kalorili ve yağlı olmamalı.

Bu noktada tüp mide ameliyatlarında tükettiğiniz bütün gıdaların midenizin tamamen sindirdiğini unutmayın. Bu sebeple tekrar kilo almamanız için yediğiniz her şeyin kalorisine dikkat ediyor olmalısınız.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Merak edilen bir başka nokta da tüp mide ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadar sorusudur.

Bu ameliyatlar oldukça zorludur ve sonrasında da ağrılarınız devam edecektir. Ortalama iki hafta sonra günlük rutinlerinize devam edebilirsiniz. Ama tam bir iyileşmenin olması ve yaralarınızın tamamen kapanması için 4 ya da 6 hafta kadar zamana ihtiyacınız olacak.

Eğer beslenmenize dikkat ederseniz ve bu süreçte kullanılması gereken ilaçları düzenli bir şekilde alırsanız hızlı bir şekilde iyileşebilirsiniz. Aynı zamanda pansumanlarınıza dikkat etmelisiniz ve böylece iyileşme sürecinizi hızlandırırsınız.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Tüp mide ameliyatı sonrasında ağrılar ilk 10 gün boyunca sürecektir. Bu süreç içerisinde hafif sızlama, karıncalanma ya da uyuşma olarak hissedebilirsiniz.

Buna ek olarak tüp mide ameliyatı sonrası neler yapılmaz konusuna da değinelim.

  • Operasyonu geçirdikten sonra iki hafta boyunca cinsel ilişkiden uzak durmalısınız.
  • Katı gıdalar tüketmemelisiniz.
  • Bol su almak zorundasınız. Su içmeyi ihmal etmemelisiniz.
  • Ameliyat olduktan sonraki 2 ay boyunca kesinlikle alkol tüketmemelisiniz.
  • 2 ay boyunca sizi zorlayan aktivitelerden uzak durarak ağır kaldırmamalısınız.
  • İlk bir ay araba kullanmaktan da kaçının

Buna ek olarak tüp mide ameliyatı sonrası banyo yapmak için de 48 saat beklemeniz gerekiyor. 48 saat sonrasında banyo yapabilirsiniz ama çok dikkatli olmalısınız.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Enfeksiyon Görülür Mü?

Her ameliyatta olduğu gibi tüp mide ameliyatları da risklidir ve enfeksiyon kapma riski her zaman vardır. Normal şartlarda kapalı ameliyat olduğu için enfeksiyon kapma ihtimaliniz azdır ama obezite sorununuz varsa enfeksiyon da kapılabilir. Yaralar enfeksiyon oluşturabilirler böyle durumlarda da kendini belli ederler.

Eğer enfeksiyon belirtileri olan kaşıntı, kızarıklık, şişme ya da olmaması gereken bir akıntı görüyorsanız hemen doktorunuzla paylaşmalısınız. Böylece hemen müdahale edilebilir ve enfeksiyon sebebi araştırılır. En azından erken tedaviyle ilerleyen süreçlerin daha rahat geçmesi de sağlanır.

Ameliyat sonrasında özellikle beslenme konusunda tedbiri elden bırakmamalısınız. Çünkü bu ameliyatları sürekli olamazsınız ve her ameliyat vücudunuz tarafından da iyi karşılanmayabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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