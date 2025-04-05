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        Haberler Sağlık Tüp mide ameliyatıyla 70 kilo veren doktor şimdi obeziteli bireylere umut oluyor | Sağlık Haberleri

        Tüp mide ameliyatıyla 70 kilo veren doktor şimdi obeziteli bireylere umut oluyor

        Antalya'da 9 yıl önce tüp mide ameliyatıyla 70 kilogram zayıflayan doktor Melih Can Gül, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sorumluluğunu üstlendiği Obezite Merkezi'nde yaptığı ameliyatlarla kilo problemi yaşayan hastalarına şifa oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:26
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        Tüp mide ameliyatıyla 70 kilo veren doktor şimdi obeziteli bireylere umut oluyor
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        Küçük yaşlardan beri obeziteyle mücadele eden doktor Gül, 2016'da 140 kilogramken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüp mide ameliyatı sonrası 70 kilograma kadar düştü.

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Polikliniğinde 6 ay önce göreve başlayan Gül, üç ay önce de kurum içerisinde kurulan Obezite Merkezi'nin sorumluluğunu üstlendi.

        Burada 3 ayda obezite hastası 12 kadına tüp mide ameliyatı yapan Gül, onların sağlıklı yaşama adım atmalarında takiplerini yapıyor.

        "ŞİMDİ ÇOK RAHAT HİZMET EDEBİLİYORUM"

        Op. Dr. Melih Can Gül, "damdan düşenin halini damdan düşen anlar" mantığıyla kendisinin de tüp mide ameliyatı geçirmiş rahat ve özgüvenli bir cerrah olduğunu söyledi.

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        Çocukluk yıllarında itibaren obeziteyle mücadele ettiğini dile getiren Can, şöyle konuştu: "Diyet, egzersiz ve kullandığım medikal ilaçların hiçbirinden yanıt alamadım. Ben de 9 yıl önce obezite cerrahisi hocam tarafından tüp mide ameliyatı oldum. Daha önce çektiğim eklem ağrıları, kiloya bağlı hareket problemlerinin ortadan kalkmasıyla şimdi çok rahat hizmet edebiliyorum. Kendi hastalarımın talepleri ile psikolojik durumlarını çok iyi anlayabiliyorum. Onların sordukları her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Onlardan biri olduğum için tedavi süreçlerini de daha kolay ve anlaşılır ilerlettiğimizi düşünüyorum. Hastalarıma rol modelim aslında."

        "HASTALARIMIZIN GÖZÜNDEKİ IŞILTI BİZİ DE MUTLU EDİYOR"

        Gül, Obezite Merkezi'nde bu yıl içinde 12 kadına gerçekleştirdiği tüp mide ameliyatları ile takip süreçlerinde herhangi bir problem yaşamadıklarını belirterek hastalarının da motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı.

        Yaşamlarına uygun hareket eden hastalarının da kilo kayıpları sağlandığını aktaran Gül, "Obezite, dünyanın en büyük sağlık sorunu. Bunun yanında birçok hastalığı birlikte getiriyor. Obeziteden kurtulduğunuz zaman bu hastalıkların birçoğundan da kurtulmuş oluyorsunuz. Hastalarımızdaki şeker, tansiyonla ilgili parametreler, uyku apnesi, migren ve adet düzensizliği gibi şikayetler, bunların birçoğundan kurtulmuş oluyoruz. Bundan sonra da hastalarımızın sağlıklı bir şekilde ideal kilolara ulaşılması ve sonrasında kalıcı hale getirilmesi için her zaman yanındayız. Hastalarımızın gözündeki mutluluk ve ışıltı bizlere de aynı şekilde mutlu ediyor. Birimimizin kapısı bütün hastalarımıza açık." diye konuştu.

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        "ÖMRÜM DİYETLE GEÇTİ"

        Doktor Gül tarafından yapılan tüp mide ameliyatı sonrası 21 kilogram zayıflayan 37 yaşındaki Sinem Çibik de 125 kilogramdan 104 kilograma düştüğünü vurguladı.

        Küçük yaştan beri kilolarıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Çibik, "Evliyim ve 2 çocuğum var. 130 kilograma kadar çıkmıştım. Ömrüm diyetle geçti. Bu konuda hep mutsuzdum, sürekli de hayal kırıkları yaşadım. Hayatımda kendime yaptığım en büyük iyilik bu mide ameliyatı kararıydı. Kendimle de gurur duyuyorum. Hedefim de ilk 6 ayda, 70 kilograma kadar düşmek. İnşallah hedefime ulaşmakta kararlıyım."dedi.

        "HASTALAR İDEAL KİLOLARA ULAŞMAK İSTİYOR"

        Tüp mide ameliyatı olan 32 yaşındaki bir çocuk annesi Gözde Güler de 115 kilogramdan 90 kilograma düştüğünü dile getirdi.

        Verdiği kilolar nedeniyle kendini çok iyi hissetmeye başladığına değinen Güler, şunları kaydetti:

        "Bunun devamı da gelecek. Şimdi daha da azimlendim, umutlandım. Yaşantımda ve işimde daha da aktif olmaya başladım. İçime kapanık asosyal değilim, arkadaş ilişkilerim daha iyi. Sosyalleşmem arttı, hareketlendim. Hedefim 70 kilograma ulaşmak ve korumak."

        100 kilogramdan 83 kiloya düşen 29 yaşındaki Ayşe Çam ise ameliyat öncesi şeker hastalığı ve diyabetle mücadele ettiğini anlattı.

        Hayattan iyice kendini soyutladığını ve toplum içine çıkmak istemediğini belirten Çam, "Bir odadan diğerine geçerken yoruluyordum. İstediğim kıyafetleri giyemiyordum. Ameliyat sonrası verdiğim 17 kiloyla özgüvenim arttı, spora bile başladım. Hırslıyım. Boy ve kilo orantılı şekilde 55 kilograma kadar düşmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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