Tüp mide ameliyatıyla 70 kilo veren doktor şimdi obeziteli bireylere umut oluyor

Küçük yaşlardan beri obeziteyle mücadele eden doktor Gül, 2016'da 140 kilogramken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüp mide ameliyatı sonrası 70 kilograma kadar düştü.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Polikliniğinde 6 ay önce göreve başlayan Gül, üç ay önce de kurum içerisinde kurulan Obezite Merkezi'nin sorumluluğunu üstlendi.

Burada 3 ayda obezite hastası 12 kadına tüp mide ameliyatı yapan Gül, onların sağlıklı yaşama adım atmalarında takiplerini yapıyor.

"ŞİMDİ ÇOK RAHAT HİZMET EDEBİLİYORUM"

Op. Dr. Melih Can Gül, "damdan düşenin halini damdan düşen anlar" mantığıyla kendisinin de tüp mide ameliyatı geçirmiş rahat ve özgüvenli bir cerrah olduğunu söyledi.

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Çocukluk yıllarında itibaren obeziteyle mücadele ettiğini dile getiren Can, şöyle konuştu: "Diyet, egzersiz ve kullandığım medikal ilaçların hiçbirinden yanıt alamadım. Ben de 9 yıl önce obezite cerrahisi hocam tarafından tüp mide ameliyatı oldum. Daha önce çektiğim eklem ağrıları, kiloya bağlı hareket problemlerinin ortadan kalkmasıyla şimdi çok rahat hizmet edebiliyorum. Kendi hastalarımın talepleri ile psikolojik durumlarını çok iyi anlayabiliyorum. Onların sordukları her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Onlardan biri olduğum için tedavi süreçlerini de daha kolay ve anlaşılır ilerlettiğimizi düşünüyorum. Hastalarıma rol modelim aslında."

"HASTALARIMIZIN GÖZÜNDEKİ IŞILTI BİZİ DE MUTLU EDİYOR" Gül, Obezite Merkezi'nde bu yıl içinde 12 kadına gerçekleştirdiği tüp mide ameliyatları ile takip süreçlerinde herhangi bir problem yaşamadıklarını belirterek hastalarının da motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı. Yaşamlarına uygun hareket eden hastalarının da kilo kayıpları sağlandığını aktaran Gül, "Obezite, dünyanın en büyük sağlık sorunu. Bunun yanında birçok hastalığı birlikte getiriyor. Obeziteden kurtulduğunuz zaman bu hastalıkların birçoğundan da kurtulmuş oluyorsunuz. Hastalarımızdaki şeker, tansiyonla ilgili parametreler, uyku apnesi, migren ve adet düzensizliği gibi şikayetler, bunların birçoğundan kurtulmuş oluyoruz. Bundan sonra da hastalarımızın sağlıklı bir şekilde ideal kilolara ulaşılması ve sonrasında kalıcı hale getirilmesi için her zaman yanındayız. Hastalarımızın gözündeki mutluluk ve ışıltı bizlere de aynı şekilde mutlu ediyor. Birimimizin kapısı bütün hastalarımıza açık." diye konuştu. REKLAM "ÖMRÜM DİYETLE GEÇTİ" Doktor Gül tarafından yapılan tüp mide ameliyatı sonrası 21 kilogram zayıflayan 37 yaşındaki Sinem Çibik de 125 kilogramdan 104 kilograma düştüğünü vurguladı.