Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre enerji devi Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına ödenecek temettü tutarı da belli oldu. Şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2025 TUPRS Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 Tüpraş temettü ödeme tarihi ve tutarı…