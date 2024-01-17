Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Turabi kimdir, kaç yaşında? Turabi Survivor'a kaç kez katıldı? Survivor 2024 Turabi nereli?

        Survivor Turabi kimdir?

        Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor 2024 yeni konsepti ve yarışmacıları ile gündeme geldi. Yeni sezonda yer alan isimlerden biri olan Turabi'nin, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans konuşulurken hayatı hakkında ayrıntıları haberimizde paylaştık. İşte Survivor Turabi'nin hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 01:05 Güncelleme: 17.01.2024 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 1 Ocak Pazartesi akşamı izleyicileri ile buluştu. Kırmızı takımda yer alan Turabi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Turabi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Turabi'nin hayatı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

        2

        TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

        Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

        3

        2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

        4

        TURABİ ÇAMKIRAN HANGİ TAKIMDA?

        Turabi Survivor'da Kırmızı takımda yarışıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?