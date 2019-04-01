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Turan Hançerli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerde CHP tarafından Avcılar Belediye Başkan Adayı söterilen Turan Hançerli, %52,13 oyla resmi olmayan sonuçlara göre Avcılar belediye başkan adayı oldu.
TURAN HANÇERLİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
1975 Tokat doğumludur. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. 2000 – 2003 yılları arasında Ankara da özel bir şirkette hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Ankara da Hançerli Hukuk Bürosunu kurmuş ve 2007 yılına kadar Ankara'da hizmet verdiği büroyu İstanbul'a taşımıştır.
Aynı zamanda Marka ve Patent vekili olan Hançerli yoğunluklu olarak, İş Hukuku ,Ticaret ve Borçlar Hukuku alanlarında faaliyet yürütmektedir. Ayrıca, Kamu İhale, Tahkim, Yerli ve Yabancı şirket kuruluşları, Joint-venture, Uluslar arası İnşaat Hukuku ve FİDİC Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Tazminat Hukuku alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.
Halen Türkiye Sakatlar Derneği Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.
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