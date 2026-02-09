Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
WE Soda Ltd yönetimi, Ciner Grubu'nun nihai hissedarı Turgay Ciner hakkında daha önce çıkarılan yakalama kararının kaldırıldığını bildirdi
WE Soda Ltd yönetimi, Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketleri de kapsayan Can Holding soruşturması süreciyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararının kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu kararın kalkmasıyla birlikte soruşturmanın seyri açısından önemli bir aşamanın geride kaldığı kaydedildi.
Ciner hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Eylül 2025’te yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Atilla Ciner ve Gökhan Şen daha sonra serbest bırakılmıştı.