Turgutluspor - Yeni Diyarbakırspor rakamlar

Türkiye 3.Lig 3.Grup heyecanı devam ediyor. Turgutluspor, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Yeni Diyarbakırspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. 1 puanlı Turgutluspor 8. sırada bulunuyor, Yeni Diyarbakırspor 3 puana sahip ve 4. sırada. Turgutluspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Yeni Diyarbakırspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 358 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Turgutluspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Yeni Diyarbakırspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Turgutluspor son hafta oynanan Kırıkhanspor maçında 4-1 kazandı.

Yeni Diyarbakırspor, Oyak Renault karşılaşmaında 1-3 yenildi.

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