Turist filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Turist filminin konusu nedir?
Turist (The Tourist) filmi 26 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Florian Henckel von Donnersmarck, Christopher McQuarrie tarafından kaleme alınan film, Florian Henckel von Donnersmarck tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. İşte Turist filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar...
Turist filmi beyaz perdenin ardından Show TV ekranlarında bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Angelina Jolie ve Johnny Depp'in başarollerini paylaştığı film, 2010 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Turist filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Turist filmi konusu ve oyuncuları...
TURİST FİLMİ KONUSU NEDİR?
Frank (Johnny Deep), aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak isteyen Frank'in yolları Elise isimli gizemli bir kadınla kesişir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.
TURİST OYUNCULARI
Johnny Depp
Angelina Jolie
Paul Bettany
Timothy Dalton
Steven Berkoff
Rufus Sewell
Bruno Wolkowitch