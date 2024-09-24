Turist sayısında artış
Ağustos ayında Türkiye'ye 6 milyon 825 bin 403 yabancı ziyaretçi geldi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artış yaşandı. 8 aylık dönemde ise ziyaretçi sayısı, yüzde 7,11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin sınır istatistiklerini duyurdu.
Ağustos ayında Türkiye'ye 6 milyon 825 bin 403 yabancı ziyaretçi geldi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artış yaşandı. 8 aylık dönemde ise ziyaretçi sayısı, yüzde 7,11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu.
Ağustos ayında giriş yapan ziyaretçilerin 277 bin 271'i (toplam ziyaretçilerin yüzde 4,06'sı) günübirlik olarak çıkış yaptı.
En çok giriş yapılan şehirlerde Antalya ilk sırada yer aldı.
8 aylık dönemde en çok giriş yapılan kent ise İstanbul oldu.
EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN
Türkiye'ye ağustos ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülke 939 bin 370 ile Rusya oldu. Rusya'yı Almanya, İngiltere, İran ve Polonya takip etti.