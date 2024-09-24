Turist sayısında artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin sınır istatistiklerini duyurdu.

Ağustos ayında Türkiye'ye 6 milyon 825 bin 403 yabancı ziyaretçi geldi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artış yaşandı. 8 aylık dönemde ise ziyaretçi sayısı, yüzde 7,11'lik artışla 35 milyon 803 bin 874 oldu.

Ağustos ayında giriş yapan ziyaretçilerin 277 bin 271'i (toplam ziyaretçilerin yüzde 4,06'sı) günübirlik olarak çıkış yaptı.

En çok giriş yapılan şehirlerde Antalya ilk sırada yer aldı.

1-Antalya %37,35 (2 549 059 ) 2-İstanbul %26,41 ( 1 802 290 ) 3-Muğla %9,95 ( 679 019 ) 4-Edirne %7,43 ( 507 105 ) 5-İzmir %3,88 ( 264 542 )

8 aylık dönemde en çok giriş yapılan kent ise İstanbul oldu.