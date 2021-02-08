Turiste dehşeti yaşattılar! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Kağıthane'de, geçtiğimiz cuma günü saat 17.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Moğolistan uyruklu bir kişi, alışveriş yapmak için geldiği bir mağazanın önünde aracını park etti. Alışverişini tamamlayan turist, aracıyla ayrıldığı esnada hayatının şokunu yaşadı.

GASPÇILAR TURİSTİ DÖVMEYE BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre arkasından gelen motosikletli iki kişi, yumruk atıp saldırmaya başladı. Bir anda şoke olan turist, kendini savunmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş gaspçılar, arabanının kapısını açıp turisti dövmeye başladı. Bu sırada içlerinden biri araç içerisinde bulunan cep telefonunu alarak arabadan indi.

MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

1 dakika içinde hem sürücüyü darp edip hem de telefonu gasp eden saldırganlar motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Yaşananların ardından polis ekipleri olay yerine gelen çalışmalarda bulundu.

MOĞOL TURİST ŞİKAYETÇİ OLDU

Moğol turist ise önce hastaneye ardından karakola giderek zanlılardan şikayetçi oldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.