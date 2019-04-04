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"Bu çevre, turizmi bütünleyen yapısıyla yeni bir rota oluşturmakta. Bu rotanın turizmcilere, bizlere çok büyük faydası olacak. Eminim buralar tanındıktan sonra yalnız turizmciler değil batıdaki herkes bu kültüre, doğaya, tarihe ilgi duyacaktır. Burada her şey var, doğaysa doğa, dağsa dağ, yürüyüş, hava, kar, yaz. Her anlamda çok büyük bir potansiyeli var."