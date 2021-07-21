Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

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Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı kentte, nem oranı yüzde 66 olarak ölçüldü.

Plajları dolduran yerli ve yabancı turistler bir yandan şemsiyelerinin altında güneşten korunurken, bir yandan da denizde serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler ise sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole bir tatil geçirmek isteyen bazı turistler ise karavan ve çadırda kalıyor.

Öte yandan kente geliş ve gidiş istikametlerinde de yoğun araç trafiği devam ediyor.

- Muğla

Bodrum ilçesindeki, dünyaca ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yerli ve yabancı tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sıcak havada denizin ve güneşin keyfini çıkardı, bazıları ise Kumbahçe iskelesinde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıkıp, eşsiz koylarda denize girdi.

Fethiye ilçesinden Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ölüdeniz Geliştirme Kooperatifi üyeleri, sürücülere ve yolculara su ikram etti.

Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih eden tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

Sıcaktan bunalanların denize girdiği ilçede, adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris ilçesinde İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Datça'da da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.