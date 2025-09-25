Türk Deniz Kuvvetleri, NATO'nun "Neptune Strike 25.3" tatbikatında

NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan "Neptune Strike" tatbikatına, Türkiye, İtalya ve ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerden toplam 44 unsur iştirak ediyor.

AA'nın haberine göre; Türk Deniz Kuvvetleri; TCG Anadolu, TCG Gökova, TCG Gökçeada, TCG I.İnönü, 5 helikopter, 5 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), 4 tank çıkarma aracı, 8 bot, 1 Sualtı Taarruz (SAT) görev timi, 1 birinci sınıf dalgıç timi, 1 amfibi deniz piyade taburundan oluşan Anadolu Görev Grubu ile tatbikatta öncü rolde yer alıyor.

Tatbikatın basın günü etkinliği çerçevesinde bir grup basın mensubu, TCG Anadolu gemisinde ağırlandı. Basın günü dolayısıyla tatbikata katılan müttefik gemileri bugün birlikte geçiş eğitimi yaptı.

Türkiye'nin NATO taahhütleri kapsamında üstlendiği NATO Müttefik Mukabele Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini 1 Temmuz’dan bu yana yürüten Amfibi Görev Grup (CATF) Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu: