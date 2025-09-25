Habertürk
        Türk Deniz Kuvvetleri, NATO'nun "Neptune Strike 25.3" tatbikatında

        Türk Deniz Kuvvetleri, NATO'nun "Neptune Strike 25.3" tatbikatında

        Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli bir güç çarpanı olan Anadolu Görev Grubu, İtalya'nın güneydoğusunda Adriyatik Denizi açıklarında icra edilen NATO'nun planlı seri tatbikatlarından "Neptune Strike 25.3"e katılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 01:50 Güncelleme: 25.09.2025 - 01:51
        Türk Deniz Kuvvetleri, NATO'nun "Neptune Strike 25.3" tatbikatında
        NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan "Neptune Strike" tatbikatına, Türkiye, İtalya ve ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerden toplam 44 unsur iştirak ediyor.

        AA'nın haberine göre; Türk Deniz Kuvvetleri; TCG Anadolu, TCG Gökova, TCG Gökçeada, TCG I.İnönü, 5 helikopter, 5 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), 4 tank çıkarma aracı, 8 bot, 1 Sualtı Taarruz (SAT) görev timi, 1 birinci sınıf dalgıç timi, 1 amfibi deniz piyade taburundan oluşan Anadolu Görev Grubu ile tatbikatta öncü rolde yer alıyor.

        Tatbikatın basın günü etkinliği çerçevesinde bir grup basın mensubu, TCG Anadolu gemisinde ağırlandı. Basın günü dolayısıyla tatbikata katılan müttefik gemileri bugün birlikte geçiş eğitimi yaptı.

        Türkiye'nin NATO taahhütleri kapsamında üstlendiği NATO Müttefik Mukabele Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini 1 Temmuz’dan bu yana yürüten Amfibi Görev Grup (CATF) Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

        "Öncelikli olarak NATO Neptune Strike, NATO'nun artırılmış teyakkuz faaliyetlerine yönelik olarak icra ettiği tatbikatlardan bir tanesi. NATO 'Enhanced Vigilance Activities' (Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri) olarak geçiyor. Dolayısıyla buraya katılıp hem diğer ülkelerle olan birlikte çalışabilirliğimizi artırmak hem de ülkemizin sahip olduğu kapasiteyi sergilemek bizim için son derece önemli bir faaliyettir."

        22 Eylül’de başlayan "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılan unsurlar tarafından hafif silah atışları, denizde denetim harekatı, amfibi prova, amfibi akın, denizaltı savunma harbi ve toplu yaralı tahliyesi eğitimleri ve geri yükleme-bindirme faaliyeti icra ediliyor.

        "Neptune Strike" tatbikatına ayrıca, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMGM-2) görevli TCG Barbaros ve İtalyan donanmasına ait ITS Carlo Bergamini fırkateynleri ile yine İtalya'dan amfibi hücum gemisi ITS San Giorgio da destek veriyor. Tatbikat, 26 Eylül'e kadar sürecek.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        #Türk Deniz Kuvvetleri
        #Nato
        #haberler
        #Neptune Strike 25.3 Tatbikatı
        #Son dakika haberler
