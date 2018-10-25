Türk Dünyası Tıp Kurultayı 'ödüllü projesi'nin gündemi ile toplanıyor

Türkiye’de ölümlerin yüzde 90’a yakını bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan kaynaklanıyor. Kanser, diyabet, obezite, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların ülke bütçesine yıllık maliyeti ise 45,1 milyar TL.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) iş birliğinde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB)’in öncülüğünde gerçekleştirilecek 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı; dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını, sağlık bakanlarını, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını buluşturmaya hazırlanıyor. 500’e yakın konuğun ağırlanacağı kurultayın katılımcıları arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Malta ve Küba’dan sağlık bakan ve bakan yardımcıları da var.

Kurultayda diyabet, obezite, kalp damar hastalıkları, kanserler ve solunum yolu hastalıkları gibi toplum sağlığını tehdit eden kronik hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve yönetilmesi ele alınacak. Kongre boyunca bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetiminde yeni teknolojilerin kullanılması, farklı yaş gruplarında tütün kullanımı, gebe ve çocuklarda pasif maruziyet, zararlı alkol kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadele, Tip 1 diyabet, çocuklara yönelik pazarların kısıtlanması, obezite gibi başlıklarda oturumlar düzenlenecek. Yeni bilimsel araştırmalar ışığında şekillenecek olan değerlendirmeler ve yol haritası, kurultay sonunda bildiri olarak yayınlanacak.

Kurultay kapsamında ayrıca, geçen yıl ilki düzenlenen “Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” töreninin ikincisi gerçekleştirilecek.

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