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Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın yer aldığı kamu spotu hazırlandı

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Orhan'ın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Orhan, kamu spotunda, "Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı, farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen siz de aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

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