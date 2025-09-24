Habertürk
        Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus yurt dışı kampanyaları sürüyor! İşte hava yolları indirimli yurt dışı bilet kampanyaları

        Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, yurt dışı kampanyalarını duyurdu. Havayolu şirketleri, yurt dışı seyahatlerini daha uygun fiyata gerçekleştirmek isteyenler için indirimli biletleri satışa sundu. Tatil planı yapanlardan iş seyahatine hazırlananlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren kampanyalar, belirli tarihler ve kontenjanlarla sınırlı olacak. İşte, 2025 Eylül Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus indirimli bilet kampanyaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 16:54 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:55
        1

        Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus, yurt dışı kampanyalarını duyurdu. Havayolu şirketleri, yurt dışı seyahatlerini daha uygun fiyatlarla gerçekleştirmek isteyen yolcular için indirimli biletlerini satışa çıkardı. İşte, 2025 Eylül ayında Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus’un indirimli yurt dışı bilet kampanyaları...

        2

        THY KUZEY VE ORTA AVRUPA KAMPANYASI SÜRÜYOR

        Türk Hava Yolları, Orta ve Kuzey Avrupa'ya özel başlattığı kampanyada, bazı kentlere gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa çıkardı.

        3

        TÜRK HAVA YOLLARI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

        Türk Hava Yolları (THY), Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerindeki bazı kentlere seyahat için gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya, 22 Eylül 2025 - 01 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

        4

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yolcular 1 Ekim'e kadar alacakları biletlerle 1 Kasım 2025-18 Mart 2026'da Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar, Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar, Cenevre, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo ile Helsinki'nin yanı sıra birçok Avrupa şehrine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

        5

        PEGASUS 9 EURO YURT DIŞI KAMPANYASI

        Pegasus, yurt dışına özel düzenlediği kampanyada 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa çıkardı.

        6

        PEGASUS KAMPANYA VE SEYAHAT TARİHLERİ

        Pegasus yurt dışı kampanyası 23 Eylül 2025-24 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Kampanyadan bilet alan yolcular 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki indirimli uçuşlardan yararlanabilecek.

        7

        AJET'TEN AVRUPAYA 9 DOLAR

        AJet, Avrupa ve Balkanlara 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu. Kampanya 100 bin koltukla sınırlandırıldı.

        8

        AJET 9 DOLAR KAMPANYASI TARİHLERİ

        İndirimli biletler, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 11:00’den, 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak.

        9

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında Balkanlar dahil AJet’in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.

