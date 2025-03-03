Türk hekimlerin beyin cerrahisinde geliştirdiği teknik literatüre girdi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde açık beyin ameliyatları sonrası görülmesi olası BOS kaçağını sonlandıran cerrahi teknik, Amerikan Beyin ve Sinir Cerrahları Birliğinin Neurosurgical Focus dergisinin şubat sayısının kapağına taşındı.

Dergide yayımlanan çalışmada Doç. Dr. Onur Özgüral sorumlu yazar olarak yer aldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Bayatlı, "Duraplastide Katlantı Tekniği"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Açık beyin ameliyatlarında olası BOS kaçağı sorununun tüm dünyada beyin cerrahisinde yaygın ve önemli bir problem olduğunu belirten Bayatlı, "Beyin zarlarını dikerken kullandığımız geleneksel bir teknik var. Bu tekniğe rağmen belli hastalarda beyin-omurilik sıvısı kaçağının olduğunu tespit ediyorduk" dedi.

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Özellikle beynin arka kısmında yapılan açık ameliyatlarda sıvı kaçağını gözlemledikleri hastalar olduğunu ifade eden Bayatlı, bu sorunu aşmaya yönelik klinik olarak farklı bir teknik geliştirdiklerini ve bunu belli hastalarda uyguladıklarını söyledi.

Bayatlı, "Hastalarda hiç kaçağın olmadığını tespit ettik. Bunu da bir yayına dönüştürdük. Şubat ayında Amerikan Beyin Cerrahları Birliğinin resmi dergilerinden biri olan Neurosurgical Focus dergisine kabul edildi. Aynı zamanda derginin ilgili sayısında kapağa seçildi. Yine aynı kuruluş tarafından, söz konusu tekniği ve çalışmayı sunmak üzere bir programa davet edildik. Böylece dünya çapında tanıtılan ve sunulan bir makale olarak duyuruldu." diye konuştu.

"HER BEYİN CERRAHİSİ UZMANI TARAFINDAN UYGULANABİLECEK BİR YÖNTEM"

Dr. Eyüp Bayatlı, hastalarda, geleneksel yöntemle yapılan ameliyatlarda ortaya çıkabilen BOS kaçağının nedenlerinin dünya genelinde tartışılan bir konu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Bizim gözlemlerimiz bunu nasıl aşabiliriz ve üstesinden nasıl gelebiliriz şeklindeydi. Buna yönelik önce deneysel çalışmaları kliniğimiz bünyesinde gerçekleştirdik ardından bunu hastalara uygulamaya başladık. Burada herhangi bir ek malzeme kullanmıyorsunuz. Katlantı tekniği olarak adlandırdığımız cerrahi yöntem, beynin dış zarını onarmak üzere geliştirilen bir cerrahi yöntem, dikiş tekniğinden ibaret. Herhangi bir ek maliyet olmadan ve ek bir teknoloji kullanmaya gerek kalmadan dünyanın her yerinde ve her beyin cerrahisi uzmanı tarafından uygulanabilecek bir yöntem şeklinde geliştirmiş olduk."