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Türk iklimlendirme sektörü Özbekistan'da hedef yükseltti

Türk iklimlendirme sektörü, 2021'in ilk sanal ticari heyet organizasyonunu Özbekistan'a yaptı.

Türk iklimlendirme sektörü Özbekistan'da hedef yükseltti
AA

Türk iklimlendirme sektörü, 2021'in ilk sanal ticari heyet organizasyonunu Özbekistan'a yaptı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) açıklamasına göre, 26-28 Ocak'ta düzenlenen sanal ticari heyet organizasyonu, 263 iş görüşmesiyle tamamlandı.

Özbekistan sanal ticaret heyetine Türkiye'den 20, Özbekistan'dan ise 77 firma katılım sağlarken, yapılan görüşmelerde ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve büyütülmesine yönelik pek çok konu ele alındı.

Türk firmalarının ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün grupları ile iştirak ettiği Özbekistan sanal heyet organizasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Taşkent Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Levent Aydın ve heyette yer alan firmaların temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı ile başladı. İkili iş görüşmelerin gerçekleştirildiği etkinlik kapsamında, telafi görüşmeleri de yapıldı.

- "Özbekistan, Türkiye için çok ciddi bir pazar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Özbekistan Sanal Ticari Heyet Başkanı Levent Aydın, 2021 yılına Özbekistan sanal heyet organizasyonu ile başarılı bir şekilde başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her sene yaklaşık 1,8 milyar dolar iklimlendirme sektörü ithalatı yapan Özbekistan, Türkiye için çok ciddi bir pazar. Türk iklimlendirme sektörü, şu anda Özbekistan'ın iklimlendirme sektörü ithalatının yüzde 8'ini karşılıyor. Sanal heyet organizasyonumuza katılan üye firmalarımız, bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Özbekistan'da 2021 yılında pazar payımızı yüzde 10 seviyelerine getirmek istiyoruz. Pandeminin ardından ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da yukarılara çıkacağını ve ihracat hedeflerimizi daha da yükselteceğimizi düşünüyoruz."

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