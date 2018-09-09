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"Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olmasını istiyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olması için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yöntemle, 'kazan-kazan' politikasını uygulayacağız. Batılıların yaptığı hataları tekrar etmeyeceğiz." dedi

09.09.2018 - 11:43 | Güncelleme: AA

 

Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, dünyanın birçok yerindeki şube ve temsilcilikleriyle Türk iş adamlarının dış ticaretini geliştirebilmeleri ve yeni pazarlar elde edebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

MÜSİAD Expo'nun 21 Kasım'da düzenleneceğini anımsatan Güvercin, bu yıl Afrika ağırlıklı olacak organizasyonda 3 bine yakın Afrikalı iş insanını misafir edeceklerini, bunun dış ticarete ivme kazandırmasını beklediklerini bildirdi.

Afrika ile ilgili ana gündemlerden birinin vize problemi olduğuna dikkati çeken Güvercin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vizeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Afrika'dan gelerek Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarının vize konusunda yaşadıkları sıkıntıların Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak çözülmesi, bu alanda iyileştirme yapılabilmesi için çalışma başlattık. Gayretlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel haberlerimiz olacak."

Afrikalı iş insanları için Türkiye'nin öncelikli bir destinasyon olmasının önemine değinen Güvercin, "Afrikalı iş adamlarının Amerika ve Avrupa ile değil öncelikle Türkiye'yle iş yapmalarını istiyoruz. Onlar da bunu istiyorlar. Bu yatırımların önünü açmak için MÜSİAD olarak görevimizi yapacağız. Bu manada destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvercin, Afrika'nın Türk iş insanlarına olağanüstü yeraltı kaynakları ve enerji alanında çok ciddi fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Afrika'da söylemden eyleme geçme zamanı olduğunu aktaran Güvercin, sahada her türlü donanıma sahip kadroların mevcut bulunduğunu dile getirdi.

Güvercin, buralara yerelde çok ciddi manada sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"MÜSİAD 2018'i 'Afrika yılı' ilan etti. Temsilcilikler ve şubeler atandı. 2018'de 20'ye yakın Afrika iş forumu düzenledik. Afrika'daki bütün yapılarla ve organizasyonlarla iş birliği yaparak Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yöntemle, 'kazan-kazan' politikasını uygulayacağız. Batılıların yaptığı hataları tekrar etmeyeceğiz. Yani 'kötü beyaz' rolünde olmamamız gerekiyor. Kardeş olarak onlara yaklaşmamız gerekiyor."

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