TÜRK-İŞ: Yönetmelik değişmezse asgari ücret komisyonuna katılmıyoruz

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkanı Atalay'ın başkanlığında Konfederasyon Genel Merkezi'nde toplandı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Atalay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdiklerini anımsatarak, 25 Aralık 2024'te düzenledikleri basın toplantısında adil bir yapıya dönüşmedikçe TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacakları yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlattı.

"Pirince giderken, tam bulgurdan oluruz"

Komisyona katılmama kararlarının geçerli olduğunu vurgulayan Atalay, "Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulu'nu toplarız. Kurul'un alacağı karara göre hareket ederiz." dedi.

Atalay, 2000'den beri 29 kere asgari ücretin belirlendiğini anımsatarak, bu süreçte rakamın 21 kez hükümet ve işveren tarafından belirlendiğine dikkati çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, komisyonun yapısıyla ilgili talepleri ilettiklerini belirten Atalay, şunları söyledi: