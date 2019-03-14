'Türk İşi Dondurma'nın galası birbirinden ünlü konukların katılımıyla Uniq Hall'de yapıldı. Kırmızı halıda davetlileri, filmde kullanılan dondurma arabası ve tren karşıladı.

Film, Birinci Dünya Savaşı sırasında kader arkadaşı olarak Avustralya'da yaşayan Dondurmacı Mehmet (Ali Atay) ile Deveci Ali'nin (Erkan Kolçak Köstendil) öyküsünü anlatıyor. İngilizlerin çağrısıyla Anzak askerlerinin Çanakkale'ye gideceğini haber alan iki kafadarın, kendi vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince, Avustralya'da verdikleri mücadeleden esinlenerek sinemaya uyarlanan 'Türk İşi Dondurma' için Kemerburgaz eteklerine 7 bin metrekarelik araziye plato kuruldu.

1900'lü yılları yansıtan Avustralya kasabası birebir inşa edilirken, döneme uygun kostümler hazırlandı. Postaneden otele, tren garından boks salonuna, kasaptan restorana, kiliseden, berbere, evlere, ahırlara kadar aslına uygun olarak hazırlanan sette binlerce kişi görev aldı. Can Ulkay'ın yönettiği filmde Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ile birlikte Will Thorp başrolleri paylaşırken, oyuncu kadrosunda Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon bulunuyor.