Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’den gelen 20 yaşındaki Koray Şener, tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk Kalp Vakfı, birkaç gün önce kalp krizi geçiren Şener'in talihsiz ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merhum Koray Şener' in ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyoruz. Ani ölümler beklenmedik ölümlerdir ve her yaşta ve her yerde görülebilir.

Ani ölümlerin çok büyük çoğunluğu kalp hastalıkları ile ilgilidir ve kalp durması ile gerçekleşir.

İlk dakikalarda kalp canlandırması yapılmadığında ve elektroşok cihazı ile müdahale edilmediğinde hastanın sağlıklı bir şekilde hayatta kalmasını sağlamak için uzman hekimlerin bile yapabileceği bir şey yoktur.

“Ani ölümlerin azaltılması için tüm uluslararası ve ulusal kardiyoloji kurulları ile birlikte Türk Kalp Vakfı, kamuya açık ve kalabalık mekanlarda gerekli sayıda “Otomatik Kalp Elektroşok cihazı bulundurulmasını” önermektedir.”

Bu cihazlar halk tarafından da kullanılabilen ve özel bir eğitim gerektirmeyen cihazlardır.

Görünür ve ulaşılabilir olmaları gerekir. Bu cihazların hayat kurtardığı kanıtlanmıştır.

Otomatik kalp elektroşok cihazları birçok gelişmiş ülkede stadyumlar, AVM’ler, kalabalık meydanlar, konser salonları, fabrikalarda, spor tesislerinde, büyük otellerde ve benzeri yerlerde bulunmaktadır.

Ülkemizde de benzer şekilde bu cihazların bulundurulması ani ölüm riskine karşı koruyucu olacaktır.

Türk Kalp Vakfı olarak merkezi ve yerel yönetimleri bu konuyu acilen gündeme almaya bu tür elim olaylar karşısında toplum olarak daha hazırlıklı olmaya davet ediyoruz.

Türk Kalp Vakfı olarak bu konuda her türlü bilimsel desteğe hazırız."

