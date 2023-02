"ÜRETİMİ HIZLANDIRMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Büyük bir felaket yaşadıklarını dile getiren Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok büyük bir afet. Bütün ülke şu an seferber olmuş durumda. Başta AFAD ve Türk Kızılay vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hepsi seferber olmuş durumda. Burada bize de büyük bir yük düşüyor. O baskıyı üzerimizde hissediyoruz, bu büyük bir sorumluluk. Depremin etkilerine rağmen çalışan sayımızı artırarak üretimi hızlandırmaya gayret ediyoruz. Konteyner üretelim ve sahaya gönderelim. Şu an ona odaklandık. Burada gerekirse Türkiye'nin geri kalan her yerinde iş gücü temin ederek kapasitemizi katlamak istiyoruz. Günde minimum 50 konteyner üretecek şekilde her şeyimizi planlamak durumundayız. Bunu inşallah daha da aşacağız zaman içerisinde."