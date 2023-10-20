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        Haberler Yaşam Türk lezzetlerini tanıtan ABD'li şeften Türk mutfağı yorumu: Bu salatalar inanılmaz

        Türk lezzetlerini tanıtan ABD'li şeften Türk mutfağı yorumu: Bu salatalar inanılmaz

        Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Turkish Tastes-Turquality Projesi" kapsamında, şef Reimund Pitz, Türk mutfağının, dünyada yükselen vegan ve vejetaryen tercihlere karşılık veren zengin çeşitliliğe sahip olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:21
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        Ünlü şeften Türk mutfağına övgü
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        Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin yürüttüğü proje kapsamında, ünlü ABD'li şeflerin Türkiye ziyaretleri sürüyor.

        Bu ülkenin tanınan şefleri arasında bulunan Pitz, İzmir ve çevresindeki üretim alanları, işletmeler ve restoranları ziyaret etti.

        EİB'de düzenlenen basın toplantısında deneyimlerini anlatan Pitz, Türk ürünlerinin ABD pazarında kullanılmasına rağmen dökme olarak gelmesi nedeniyle farkındalığının bulunmadığını söyledi.

        Bu projeyle büyük hedefler konulduğunu dile getiren Pitz, proje kapsamında gastronomi eğitimi veren üniversitelerin yanı sıra liselerdeki öğrencilere de Türk ürünlerinin tanıtıldığını belirtti.

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        "ZEYTİNYAĞI DA İNANILMAZ"

        Pitz, Türkiye'deki temaslarından çok etkilendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "ABD'de bizim önemli bir sorunumuz var. Vegan ve vejetaryen tercihler. Yemekte arkadaşlarınızı ağırlayacaksınız, biri vegan diğeri vejetaryen, ne yapacaksınız? Burada salata çeşitliliği o kadar çok ki tamamen size özgü tüm bu salatalar inanılmaz. Bir vejetaryenin burada hiç problemi olmaz. Aynı masada oturursunuz, her tür yemeği sunarsınız. Düşük yağlı ve bitkisel proteinleriniz var. Burada o kadar çok şey öğrendim ki hepsinden faydalanacağım, bu konuyla ilgili ABD'de seminerler vereceğim. Zeytinyağı da inanılmaz."

        TÜRK LEZZETLERİ TANITILACAK

        Yaklaşık 18 milyon üyesi bulunan Amerikan Aşçılar Federasyonu bünyesinde Türk lezzetlerini tanıtacaklarını aktaran Pitz, 4 yılda bir düzenlenen ve tüm dünyadaki şefler için en önemli etkinlik olan yarışmalarda da Türk lezzetlerinin iddiasını göstermesi gerektiğini kaydetti.

        Proje Koordinatörü Kazım Gürel ise 2018'de başlayan projede önemli mesafeler alındığını, tanıtımların bu ülkeye gıda ihracatına yansımaya başladığını söyledi.

        Amaçlarının ABD'de bir Türk lezzetleri topluluğu oluşturarak kalıcı hale gelmek olduğunu belirten Gürel, "Birçok firmamız ABD'ye ihracat gerçekleştirmekte fakat gerek aracılar gerekse son tüketiciler nezdinde, tüketilen ürünlerin Türkiye'den geldiği maalesef bilinmemektedir. Öncelikle bu farkındalık sorununu çözmek, ardından güçlü bir markalaşma sürecine girmek için çalışıyoruz." dedi.

        Toplantıda, gıda ihracatçı birliklerinden temsilciler de konuşma yaptı.

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        #Reimund Pitz
        #Türk salatalar
        #haberler
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