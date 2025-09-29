Türk Nippon Sigorta acenteleri Kıbrıs’ta buluştu  

Türk Nippon Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde gerçekleştirdiği kampanyayı kazanan acentelerini Kıbrıs seyahati ile ödüllendirdi.

Türk Nippon Sigorta için acente satış kanalının önemini vurgulayan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; Acentelerimiz bizim en önemli iş ortağımız. 1.300’e yaklaşan acente ağımızı her geçen gün büyüterek dengeli büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Acente ağımızı artırırken bir yandan da gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla acentelerimizin motivasyonunu en üstte tutmaya gayret gösteriyoruz. 2026 yılında da yapacağımız kampanyalarla sahanın nabzını tutarak yeni seyahat ödülleri vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÜRETİM ARTIRILACAK

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde sene sonuna kadar üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Sağlık Sigortası en önem verdiğimiz ürünlerin başında geliyor. Burada sunduğumuz avantajlar ve hizmet kalitesi ile müşterileri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyoruz. Acente tarafında ise yeni yapacağımız yurt dışı seyahat kampanyaları ile hem müşteri hem de acente memnuniyeti yaratmayı hedefliyoruz" dedi