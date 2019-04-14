Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, 'Haftanın Portresi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinemaya bulunduğu maddi desteği derledi.

Sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla yerli ve yabancı yatırımın teşvik edilmesine ilişkin Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun, 2004'te dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun girişimiyle hazırlandı.

2004'te 31 filme toplam 1 milyon 50 bin ₺kredi verildi.

Erkan Mumcu, sinemanın içinden gelen biriydi. Hülya Avşar ile Tarık Tarcan'ın başrolünü paylaştığı 'Aşk Hikâyemiz' (1986) adlı sinema filminde Orhan Elmas'ın, 'Kara Bir Gün - Süleyman Nazif (1987) adlı belgesel filmde ise İsmail Güneş'in yönetmen yardımcılığını yapmıştı.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sinema sektörüne verilen krediler sayesinde popüler olmayan filmlerin de çekilmesine olanak sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi desteği olmasaydı gişe gelirleri az olduğu için Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Derviş Zaim gibi yönetmenlerin filmleri belki de çekilemeyecekti.

Ve o filmler, belki de yurt dışındaki festivallere katılıp ödüller kazanamayacaktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi desteği olmasaydı parası olmayan birçok yönetmen, belki de ilk filmini çekemeyecek, böylelikle sinema sektörüne adım atamayacaktı.

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2004'teki kanunda filmlere verilen destek, kredi şeklindeydi.

Kredi alan filmler, en az 1 salonda gösterime girmek zorundaydı.

Yapımcılar, aldıkları kredi desteğini geri ödemek zorundaydı.

Filmi zarar eden yapımcılar, geri ödemeden muaf tutuluyordu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen, aralarında Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali ile Venedik Film Festivali'nin de yer aldığı 17 film festivaline davet edilen (Yarışma bölümüne katılmazsa da olur) filmler geri ödemeden muaf tutuluyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 57 film festivalinin yarışma bölümünde yer alan filmler geri ödemeden muaf tutuluyordu.

Antalya Film Festivali, Adana film Festivali, İstanbul Film Festivali ile Ankara Film Festivali'nin birinden 'En İyi Yönetmen' veya 'En İyi Film' ödülü kazanan filmler geri ödemeden muaf tutuluyordu.

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Kredi desteği alan filmlerin çoğu gişede zarar etti veya yurt dışındaki festivallere katıldı veya yurt içindeki festivallerden ödül kazandı.

Hal böyle olunca da geri ödeme yapan yapımcı sayısı bir elin parmağı kadardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimiyle hazırlanan, Ocak 2019'da yürürlüğe giren yeni sinema kanununda geri ödemeli 'Kredi', geri ödemesiz 'Destek'e çevrildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019-2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı'nı hafta içinde açıkladı.

Kurul kararı gereğince, 'İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen' ve 'Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' türündeki 38 projeye toplam 32 milyon 350 bin ₺ destek sağlandı.