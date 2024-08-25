Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti

Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında vefat etti.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu İlgürel için Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. İlgürel'in cenazesi daha sonra toprağa verilecek.

TTK'nin İlgürel'in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Kurumumuzun Şeref Üyelerinden Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

1982'de profesörlüğe yükselen İlgürel, aynı yıl açılan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kurucu bölüm başkanı oldu. Pek çok kıymetli tarihçinin yetişmesinde katkısı olan İlgürel, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı, birçok makale ve bildiri kaleme aldı.

1982'de profesörlüğe yükselen İlgürel, aynı yıl açılan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kurucu bölüm başkanı oldu. Pek çok kıymetli tarihçinin yetişmesinde katkısı oldu.

50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı. 1992'de Japonya'dan burs alarak araştırmalar yapmak üzere Tokyo'ya gitti. Osmanlı Denizciliğinin İlk Devirleri, Adalar Denizinde Rum Korsanları, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ateşli Silahların Yayılışı, Subaşılık Müessesesi, Zeytinburnu'nda Bir Demir Fabrikası, Akbaş Cephaneliği Baskını, Balıkesir Reddi İlhak Cemiyeti ve Kongreleri, Vakanüvislerin Taltiflerine Dair, Hububat Kaçakçılığı, Abdurrahman Hibri'nin Menasik-i Mesalik'i, Kösem Sultan'ın Bir Vakfiyesi, Vakanüvis Ahmed Vâsıf Efendi'nin İspanya Elçiliği ve Götürdüğü Hediyeler, Osmanlı Topçuluğunun İlk Devirleri, Milli Mücadele’de Balıkesir Kongreleri, Sakız da Türk Vakıfları, Osmanlı Devletinde Teftiş Hareketleri, Pehlivanlı Aşireti Beyi Halid'in İsyanı, 1116-1119/1704-1707 Tarihleri Arasında Balıkesire Ait Narh Düzenlemeleri, Rusların Doğu Anadolu Siyaseti ve 1828-1829, Balıkesir'de Ayanlık Mücadelesi, Rus Donanmasının Sinop Baskını, Osmanlı-Ukrayna Münasebetlerinin Başlaması, Buharlı Gemi Teknolojisini Osmanlı Devletinde Kurma Teşebbüsleri, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Çeşme Mağlubiyeti, Türklerin Batı Anadolu Sahil Güvenliğine Verdikleri Önem, XVI ve XVII. Yüzyıllarda Tüfeğin Anadolu Halkı Arasında Yayılışı başlıklarıyla pek çok makale ve bildiri kaleme aldı. Türkiye’nin en önemli başvuru eserlerinden biri olan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde 36 adet madde ve madde bölümü kaleme aldı.