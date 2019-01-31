Düzce'nin Yığılca İlçesi’ne bağlı farklı köylerde, son günlerde meydana gelen kablo hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında Türk Telekom’a ait enerji ve haberleşme kablolarını çalan şüphelilerin A.S.K, Ş.K ve İ.I olduğu tespit edildi.

BAKIR KABLOLARI ERİTMİŞLER

İHA'da yer alan habere göre yapılan baskında 3 şüpheli erittikleri bakır kablolarla yakalandılar. Jandarmada yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.K ve Ş.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.I ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.